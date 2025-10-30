"החביא את גופתה": אישום נגד הקשיש שרצח את המטפלת שלו

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד שמעון גוטמן, בן 83 מירושלים, המואשם ברצח בנסיבות מחמירות של מטפלתו, חביבה ושדי ז"ל. הוא עוד מואשם בניסיון להשמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט.

על פי כתב האישום, המנוחה, חביבה ושדי ז"ל, עבדה מאז שנת 2021 כ"מטפלת מטב" בביתו של הנאשם מטעם הביטוח הלאומי. במסגרת עבודתה סייעה לו בניהול משק הבית, קניות, כביסה, ניקיון וסידור הבית, והייתה לו אשת שיח.

במהלך התקופה, וביתר שאת סמוך למועד הרצח, החל הנאשם לחשוד כי המנוחה גונבת ממנו כסף, תכשיטים וחפצים אישיים. לפני כחודש, בסמוך לערב ראש השנה, החליט הנאשם לרצוח את המנוחה וביצע את המעשה.

המנוחה הגיעה לבית הנאשם כמתוכנן, ובמהלך שהותה בביתו, נטל הנאשם סכין, שיסף מספר פעמים את צווארה ודקר אותה בחוזקה בגב ובחזה - מה שהביא למותה.

לאחר מכן, הסתיר הנאשם את גופתה באמבטיה שבמרפסת השירות, מילא אותה בנוזלים ובחומרי ניקוי כדי לזרז את רקבון הגופה, השמיד ראיות על מנת למנוע את זיהויה, ולאחר מכן ניקה את כתמי הדם. הנאשם הציג מצגים כוזבים בפני בני משפחתה של המנוחה ובפני המשטרה, בניסיון להכשיל את החקירה ולהסתיר את מעשיו.

הנאשם היה מעורב לפני יותר מ-40 שנה במעשה רצח וריצה על כך 18 שנות מאסר לאחר ששלח לחמותו רימון רסס שהתפוצץ, והרג אותה ושני אנשים נוספים.