אין פריצת דרך: הפרשה שנחקרת כשלושה עשורים נותרת ללא פענוח

על אף ההתפתחויות שדווחו לאחרונה, החקירה בפרשה שנמשכת כשלושה עשורים לא הבשילה לכדי פריצת דרך, כך נודע היום (חמישי).

צו איסור פרסום עדיין חל על פרטי המקרה, והמידע שהועבר ללהב 433 נבדק לעומק - בתום הבדיקה נמצא כי הוא אינו מהימן, ומצב הפרשה נותר ללא פענוח.

i24NEWS

בתחילת החודש, בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת הטיל צו איסור פרסום על פרשת רצח הנמשכת מעל שלושה עשורים. הפרשה נחקרת כתיק רצח ומתנהלת ביאחב"ל בלהב 433. מעורבים בחקירה כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ.