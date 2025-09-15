שנת מאסר ליוטיובר שהורשע בעבירות מין בקטינים

מומלצים -

שנת מאסר הוטלה על היוטיובר עדן גלנט, לאחר שגזר דינו ניתן היום (שני) בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. גלנט, הורשע בעבר בשורת עבירות מין בקטינים, שבוצעו במשך כחמש שנים.

גלנט, שכתב האישום נגדו הוגש בשנת 2020, פגע מינית במספר קטינים במהלך השנים. על פי אחד האישומים נגדו, בסמוך לחודש אוגוסט באותה שנה, פרסם בחשבון האינסטגרם שלו כי ישוב לארץ בקרוב מביקור בחו"ל. אחד הנפגעים, יליד 2008, השיב לו "יא חתיך". השניים החלו לשוחח, אז ביקש ממנו גלנט לשלוח לו תמונות של איבר מינו - ושאל אם ירצה לראות את שלו, והוסיף בהמשך ושוחח איתו בשיחת וידאו עד שהגיע לפורקן מיני. דברים אלו נעשו בידיעה שהקטין הוא בן 12 וחצי שנים.

באישום נוסף, מתואר כי גלנט יצר קשר עם קטין נוסף ברשת, במהלך שיחות בין השניים, שאל גלנט את הקורבן שאלות על איבר מינו והציע לו לקיים עימו שיחת וידאו, כפי שעשה לקורבנות נוספים. כעבור מספר חודשים, כאשר הוא פנה אל אימו של הקטין, כאשר הבין כי לה נודע על הקשר המיני עם בנה. גלנט ביקש שלא תחשוף את דבר הקשר מחשש כי זה יפגע בעתידו, לאחר שבקשה זו סורבה - הוסיף גלנט ופנה אל חבריו לבית הספר של הקורבן, וטען כי הקטין פגע בו.

בית המשפט החליט להתיר לפרסום את גזר הדין בתיק זה לפרסום. בהחלטה צוין כי הוא מצא לנכון להתחשבות מסוימת בפרטיות הנאשם, עדן גלנט, בכל הנוגע לנסיבותיו הבריאותיות הפיזיות והנפשיות, אך נכתב בנוסף כי "קם הצורך לאזן בין הצורך לשקף ולהביא להבנת התוצאה, גזר הדין ונימוקיו, לבין ההתחשבות המסוימת גם בליבת צנעת הפרט".