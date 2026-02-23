"את לא יודעת כמה אני מסוכן": העימות הדרמטי במשטרה בין אדוה דדון לחשוד באיומים עליה

החשוד בהטרדה ובאיומים על עיתונאית חדשות 12, אודי אילון, נעצר אמש לאחר עימות טעון שנערך בינו לבין אדוה דדון בתחנת המשטרה, כך פרסמה היום (שני) ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש. על רקע מסכת ההטרדות והאיומים המתמשכת, שהגיעה לשיאה בעימות אמש, בית המשפט האריך את מעצרו והורה לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית.

במהלך העימות, שהתקיים בנוכחות חוקרת משטרה, השמיע אילון איומים ישירים ובוטים כלפי דדון. הוא הטיח בפניה משפטים קשים כגון "את לא יודעת כמה אני מסוכן", והוסיף "יש לך ממה לחשוש, אני לא מפחד מאף אחד".

אילון אף הצהיר בפני החוקרת באותו מעמד: "אני אעשה מה שבא לי", התבטאויות שהובילו למעצרו המיידי. מנגד, דדון טענה במהלך העימות כי אילון איים עליה בעבר כי "יהרוס את חייה" ואף ישתמש בביטויים קיצוניים כמו "אשמיד אותה", וכי היא חוששת ממנו באופן ממשי.

התברר כי נגד אילון עמד צו הרחקה קודם, אותו הוא הפר. עד כה הגישה דדון שתי תלונות נגדו, והוא נחקר במשטרה לפחות שמונה פעמים מאז חודש ינואר האחרון בגין מעשיו.

אילון, שעבד בעבר עם דדון ותיאם עבורה הרצאות, טען בחודשים האחרונים ברשתות החברתיות כי נוצל על ידה כספית במאות אלפי שקלים וכי רכש עבורה מתנות יוקרה. אילון טען כי התלונות הראשונות נגדו נסגרו מחוסר אשמה, אך דדון המשיכה להגיש תלונות נוספות.