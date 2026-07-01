ויכוח שהסלים בישיבה בנתניה, הוביל לדקירתו של רב הישיבה עמוס גואטה, שפונה לבית החולים במצב אנוש, ושם נקבע מותו. המשטרה עצרה בתום מצוד את החשוד ברצח במרכז העיר. החשוד, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, הועבר לחקירה בחשד לרצח. החקירה נמשכת. מדובר במקרה הרצח הראשון מתוך שלושה הבוקר (רביעי), כשביגור ובשפרעם נרצחו ביריות בשני מקרים שונים צעירים כבני 25 ו-20 בהתאמה.

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מהמשטרה נמסר: "הבוקר, סמוך לשעה 05:40, התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אירוע דקירה בביתו של הרב עמוס גואטה זצ"ל בנתניה. הרב פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו לקבוע את מותו. עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי תחנת נתניה ופתחו בחקירה ובסריקות נרחבות לאיתור החשוד, אשר על פי החשד נהג לפקוד את ישיבתו של הרב, שהיה מוכר כאיש חסד שפעל רבות למען נזקקים. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד הגיע לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום". במשטרה נערכים לאבטחת מסע הלווייתו של הרב בהשתתפות אלפי מלווים, תוך שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי.

מדובר בישיבה לא רשמית, אליה מגיעים גם עבריינים ואנשים שעברו שיקום. על פי החשד, הדוקר, שככל הנראה מעורער בנפשו, הגיע למקום להתפלל, ולקח חלק בחצרו של הרב. כוחות גדולים מנהלים מצוד אחריו. לפני הדקירה, החשוד שוחח עם הרב בנוכחות אחד מעוזריו.

אבי סלמה, ראש עיריית נתניה, ספד לרב בפוסט בחשבון הפייסבוק שלו. "בוקר קשה לעיר נתניה. בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של המקובל הקדוש, רבי עמוס גואטה. רבי עמוס זצוק”ל, תלמיד חכם עצום, היה מאור גדול ועמוד של תורה וחסד בעיר נתניה. במשך שנים רבות האיר את דרכם של עשרות אלפי תושבים, קירב לבבות, חיזק נשמות והיה כתובת לעצה, לברכה ולישועה עבור משפחות בארץ ובעולם. "בשעה קשה זו, בשם תושבי העיר נתניה, אני שולח תנחומים מעומק הלב לרבנית חביבה שתחיה, לילדים, לבני המשפחה היקרים ולכל תלמידיו ומוקירי זכרו. יהיה זכרו ברוך", כך כתב.

גם בתנועת ש"ס הגיבו לרצח, ומסרו: "מזועזעים עד עמקי נשמתנו עם עלות הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של הגאון הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, אשר במשך עשרות שנים הרביץ תורה ופעל רבות לקרב רחוקים בדרכי נועם, בעיר נתניה בפרט, יחד עם ידידו הגר"ש גבאי זצ"ל, ובקרב יהדות לוב בכלל".

"המנוח זצ"ל היה פרוש מענייני העולם, המית עצמו באוהלה של תורה, בקי עצום בתורת הנגלה והנסתר, והעמיד תלמידים הרבה למרות ייסוריו ומכאוביו. תמיד קיבל כל יהודי במאור פנים, ומיום הקמתה של תנועת ש״ס עמד לצידה בתמיכה וחיזוק להפצת תורה ויהדות בקרב כלל ישראל. תנחומינו הכנים למשפחתו, לתלמידיו ולכל שומעי לקחו. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, והיה המחנה הנשאר לפליטה", נכתב.