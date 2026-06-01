חקירת רצח מירב וענונו ז"ל בבאר שבע הושלמה הבוקר (שני) - כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד בעלה ליאור וענונו.

ב-20 באפריל אותרה מירב ללא רוח חיים בדירתה בבאר שבע ע"י צוותים של מד"א, ובנה בן ה-9 אותר כשהוא פצוע קשה - זאת לאחר שהשניים הותקפו כאמור ע"י בעלה. השניים סבלו מפצעי דקירה רבים. הילד שנפצע הוא בנה מנישואים ראשונים, ואינו בנו של החשוד. ⁠לשניים שני ילדים משותפים שהיו בבית ולא נפגעו. ⁠

בתוך כך, עצרו השוטרים שהגיעו לזירה את החשוד, בן 39, שנכח בדירה. הפצוע הקטין אותר בהכרה מעורפלת והצליח למסור את שמו וגילו ואף אמר לצוות הרפואי כי אביו הוא שפגע בו.

בזירה נתפסו מוצגים רבים, ובהם סכין שעל פי החשד שימשה לביצוע המעשה. למרות שנעשה ניסיון לנקותה באמצעות אקונומיקה, אותרו עליה כתמי דם של המנוחה ושל הקטין. עוד עלה במהלך החקירה כי הקטין נמצא על הרצף האוטיסטי. בנוסף, מתיקים קודמים עלה כי בני הזוג היו בעבר בהליכי גירושין ביוזמת המנוחה, הליכים אשר הופסקו בהמשך לטובת הילדים.

החשוד טען בחקירתו כי אינו זוכר את שאירע וכי הוא סובל מסכיזופרניה והיה תחת השפעת תרופות. עם זאת, בבדיקה פסיכיאטרית שנערכה לו בתחילת מעצרו הוא נמצא כשיר למעצר. עם הגשת כתב האישום צפוי החשוד לעבור הערכה פסיכיאטרית נוספת, אשר תבחן את מצבו הנפשי ואת שאלת מודעותו למעשיו בעת ביצוע העבירות.

חקירת האירוע הוטלה על חוקרי ימ"ר נגב, אשר ביצעו מגוון רחב של פעולות חקירה מורכבות, שבסיומן גובשה תשתית ראייתית נגד החשוד. השבוע הגישה פרקליטות מחוז דרום הצהרת תובע, ובכוונתה להגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד החשוד.