האסון בבית הזיקוק באשדוד: נעצר חשוד בגין "רצח באדישות"

המשטרה עצרה היום (שני) לחקירה חשוד בגין רצח באדישות. החשוד הינו שותף בחברה המספקת בלוני חמצן לבית הזיקוק באשדוד, ומחר צפויה המשטרה להגיש בקשה להארכת מעצרו. זאת בעקבות המקרה המצער בבית הזיקוק באשדוד בו נהרגו שתי עובדות החברה, ניצן גוייכמן ואירינה רדצ'וק, ככל הנראה ממחסור בחמצן.

מהמשטרה נמסר "עם קבלת הדיווח על האירוע הקשה נפתחה חקירה מקיפה ומעמיקה. במסגרת החקירה מבוצעות פעולות רבות, ובהן גביית עדויות מגורמים רלוונטיים, איסוף ממצאים וחוות דעת מקצועיות".

עוד הוסיפו כי "מדובר בחקירה מורכבת, המצריכה בחינה מדוקדקת של כלל הנתונים בטרם קבלת החלטות בדבר צעדים פליליים. עם התקדמות החקירה ובהתאם לממצאיה יינקטו הצעדים הנדרשים על פי דין".

כזכור, ניצן גוייכמן ואירינה רדצ'וק, עובדות במפעלי הזיקוק התמוטטו במהלך יום העבודה ונהרגו המקום. החשד הוא שאירעה תקלה בחליפה המיוחדת שלבשו - והן נפטרו כתוצאה ממחסור בחמצן.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד סיפרו: "קיבלנו דיווח על שתי נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו שתי נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותן במקום".