"מותו היה לחינם": אחותו של ההרוג בתאונה הקטלנית מדברת

ארבעה חודשים אחרי תאונת הפגע וברח הקטלנית, אחותו של מתנדב המשטרה רס"מ אבישי טויל ז"ל, שירן טויל, מדברת לראשונה על הטרגדיה המשפחתית ועל עזות המצח של הנהגת הפוגעת - שדורשת כעת בחזרה את רישיון הנהיגה שלה. כתב i24NEWS ארנולד נטייב חשף הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" תיעוד בלעדי חדש, קשה לצפייה, מאותו אירוע קטלני.

בליל התאונה, הנהגת השתוללה בכביש - היא נסעה ברמזור אדום, קצת אחרי אחת בלילה, ונסעה במהירות של כ-170 קמ"ש. היא כיבתה את אורות הרכב ונמלטה מניידת משטרה. אבישי ז"ל קיבל הנחיה לבצע חסימה בצומת שגב שלום, אלא שהוא עוד לא הספיק לבצע את הפעולה, כאשר הנהגת התנגשה ברכבו בעוצמה רבה והוא נהרג במקום.

יום לפני אותה המשמרת אבישי עוד הספיק לשבת עם בני משפחתו לארוחת שישי. הם לא ידעו שזו הפעם האחרונה שבה הם רואים אותו בחיים. "הוא יצא למשמרת שמח, מחויך, קורן. אני פונה פה לשר בן גביר - איפה מיצוי הדין? לא אכפת להם שאנשים נהרגים? זו הפקרות שלא אוכפים. אני מרגישה שהמוות שלו היה לחינם", אמרה.

צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד