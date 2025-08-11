"לאשפוז פסיכיאטרי": שוחרר החשוד בריסוס גרפיטי בכותל

מומלצים -

בית המשפט בירושלים שחרר את החשוד בריסוס גרפיטי בכותל הבוקר (שני) למעצר בית, והוא יועבר לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי על ידי הוריו. בדיון עלה כי החשוד קשר את עצמי למעשים, וכי אין מקום להמשיך את החקירה במעצר. החשוד יורחק מבית כנסת הגדול אבל לא מהכותל "אני לא ארחיק יהודי מהכותל", אמר השופט.

המשטרה ביקשה בדיון להאריך את מעצרו בחשד למסוכנות, אבל לא בגין שיבוש. בפתיחת הדיון פנה סנגורו של החשוד לטוען המשטרתי, ורמז שהשר איתמר בן גביר הוא שדורש את המשך המעצר וצו איסור הפרסום: "תתקשר לשר שלך ותתייעץ איתו להבין את עמדתו בעניין הצו איסור פרסום".

שופט בית משפט השלום מאיר טרופר איים לצאת מהאולם במהלך הדיון, שהסלים לצעקות בין עורכי הדין. הסנגור טען כי הבקשה למעצרו היא פוליטית "אין פה שום חשש למסוכנות ושיבוש, אפשר לשחרר אותו למעצר בית ובהתאם למיון פסיכיאטרי".

בתוך כך, מרשות העתיקות נמסר כי הושלמה בהצלחה הסרת הכיתוב מהאבנים. "בשעות הבוקר המוקדמות זיהה צוות מינהל השימור של רשות העתיקות, כתובת שרוססה בצבע אדום על גבי אבני הכותל. המשמרים פתחו באופן מיידי בהסרת הכתובת, תוך שימוש בשיטות ובחומרים ייעודיים להסרת גרפיטי מאתרי עתיקות - חומרים המבוססים על מים, שאינם פוגעים בפני האבן הקדומה. הכתובת הוסרה במלואה, והאבנים הוחזרו למצבן המקורי, תוך שמירה על ערכי השימור".

לדברי עמי שחר, ראש מינהל השימור ברשות העתיקות, "הפגיעה באתרי עתיקות מהווה פגיעה חמורה בחוק וכמובן - במורשת התרבותית של כולנו. הדבר חמור שבעתיים כאשר מדובר בכותל המערבי – אתר בעל חשיבות היסטורית, תרבותית ודתית עצומה".

ד"ר עמית ראם, ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות, הוסיף על הארכיטקטורה הייחודית של המקום. "בניית הכותל, שנעשתה לפני כאלפיים שנה, בימי הבית השני, היא פלא של ממש: השימוש באבני הענק, שכל אחת מהן שוקלת טונות, הדיוק המוחלט של הבנייה, הממדים המרשימים והתכנון ההנדסי שאין לו אח ורע בעולם העתיק. ברשות העתיקות אנו ממשיכים לחקור את הכותל מכל היבט ולגלות את צפונותיו חדשות לבקרים. במקביל, בפעילות שוטפת, אנו פועלים למנוע פגיעה בו ולוודא שכולם יוכלו להמשיך ולהתפעם מהפלא הזה".

משטרת ישראל

החשוד, בן 27 מירושלים, נעצר הבוקר לחקירה בחשד שריסס גרפיטי ובו נרשם "יש שואה בעזה" על אבני הכותל המערבי ברחבה השיוויונית שבשטחו הדרומי. החשוד הודה במיוחס לו והביע חרטה. במהלך חקירתו התגלה במשטרה כי לפני כשבוע ריסס החשוד גרפיטי על תמונת חייל שנהרג במהלך המלחמה, ברחוב דיזינגוף בתל אביב. בסיום חקירתו הוא שוחרר, והוחלט להביא בפני בית משפט בזמן הקרוב.

עוד עלה כי מוקדם יותר הלילה, ביצע החשוד מעשה דומה גם על גבי קיר בית הכנסת הגדול שבמרכז ירושלים, שם ריסס מספר כתובות באותו הקשר. בסיום חקירתו, נשלח החשוד בתנאים מגבילים ובכוונת המשטרה לגבש את הממצאים כנגדו בשל מעשיו. הצפי הוא שכתב אישום יוגש נגד החשוד בגין עלבון דת.