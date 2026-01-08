מחבל בן 15: כתב אישום נגד נער שהיה בקשר עם דאע"ש בחו"ל

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד קטין תושב הצפון שנשבע אמונים לדעאש ותכנן לבצע פיגוע. בחקירתו עלה כי הוא מסר שבועת אמונים לארגון המדינה האסלאמית וכי נמצאו ברשותו הוראות מפורטות לייצור חגורת נפץ.

בנוסף, עלה כי במסגרת קשריו עם גורמים המזוהים עם הארגון בחו"ל, הוא נקט צעדים מעשיים על מנת להכין עצמו לביצוע פיגוע. המשטרה טוענת - "מאז פרוץ המלחמה, אנו עדים להתגברות רמת האיום מצד ארגון המדינה האסלאמית ותומכיו בשטחי ישראל".

כמו כן, מחומר החקירה עלה עוד כי הקטין הביע הזדהות עם פיגועי עבר נגד מדינת ישראל, לצד ייחולים להשמדתה. בנוסף, נטל חלק בשיח קיצוני נגד בני דתות אחרות, לרבות נוצרים ומוסלמים שאינם שותפים להשקפת עולמו הקיצונית.