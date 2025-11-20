רצח כפול בנגב: נער בן 17 וגבר נורו למוות במהלך קטטה ברהט

שני בני משפחה, נער בן 17 וגבר בן 30, נרצחו ביריות היום (חמישי) ברהט. השניים, נורו למוות על רקע רומנטי, בשל קטטה שהחלה לאחר שנזרקה אמירה מילולית כלפי אישה של אחד המעורבים. נער וגבר נוספים נפצעו באורח בינוני בתקרית.

פרמדיק מד"א מאלק אבו ערארה וחובשת מד"א רעות יהושע סיפרו כי "כשהגענו למרפאה המקומית ראינו שלושה פצועים שוכבים כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות בגופם, בהם בן 17 ובן 30 מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה".

הם הוסיפו כי הם העניקו "טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות, ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קריטי". כאמור, בהמשך נקבע מותם של השניים. שני פצועים נוספים, בן 34 ונער בן 17, פונו לקבלת טיפול רפואי כשמצבם יציב.