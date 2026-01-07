פרסום ראשון: עובד בנתב"ג הבריח עשרות פאקטים של סיגריות

פרסום ראשון: עובד קרקע בנמל התעופה בן גוריון, תושב המרכז כבן 40, נעצר בחשד שהבריח עשרות פקטים של סיגריות תוך ניצול תפקידו ואישור הגישה המיוחד שניתן לו לשטחים מוגבלים בנמל, כך פרסמה ראש דסק הפלילים ב-i24NEWS היום (רביעי).

על פי ממצאי החקירה, החשוד, העובד זה כ-20 שנה בחברת הקייטרינג Newrest המספקת שירותי מזון לטיסות בינלאומיות, החזיק באישור M המאפשר גישה חופשית לאזורים המוגנים בנתב"ג.

מהחקירה עולה כי במהלך עבודתו כעובד שירותי מזון למטוסים, נצפה החשוד כשהוא מכניס שקית ניילון שחורה גדולה למשאית הקייטרינג, ובהמשך מוציא אותה לרכבו הפרטי. בבדיקה שנערכה נתפסו בשקית 26 פקטים של סיגריות, שעל פי החשד הוברחו משטחי המכס מבלי ששולם עליהם מס כחוק.

בחקירתו טען החשוד כי בעת שעלה למטוס של חברת Ethiopian Airlines במסגרת עבודתו, פגש באדם שהציע לו לרכוש סיגריות. לדבריו, שילם כ-3,000 שקלים עבור השקית, מבלי לדעת אם מדובר בנוסע או באיש צוות. עם זאת, הודה כי ידע שהמעשה מנוגד לנהלים וכי אסור היה לו להוציא סיגריות מהשטחים המוגבלים בנמל.

ברשות המסים מייחסים לחשוד עבירות של הברחת טובין, התחמקות מתשלום מס והטעיית פקיד מכס. בשלב זה החקירה נמצאת בראשיתה. החשוד שוחרר בהסכמה בתנאים מגבילים, בהם הפקדת ערבויות ועיכוב יציאה מהארץ למשך 180 ימים.