מאבטח במעון רה"מ הורשע בעבירות מין בעובדות | פרסום ראשון

בית הדין למשמעת של שירות המדינה הרשיע היום (ראשון) מאבטח במעון ראש הממשלה במעשים מיניים חמורים נגד שתי עובדות המשרד. תחילה הוגשו תלונות על ארבע מתלוננות, אך שתיים מהן לא שיתפו פעולה עם ההליך. צפו בפרסום ראשון ובדיווח המלא של לי עייש.

על פי פסק הדין, המאבטח נגע בניגוד לרצון העובדות באזורים האינטימיים שלהן - חזה, ישבן וירכיים. החקירה החלה בסמוי והפכה גלויה, ובסופה פוטר העובד. עם זאת, לא נפתח נגדו הליך פלילי במשטרה.

הנאשם, בשנות ה-30 לחייו, ביקש לאסור את פרסום שמו, אך בית הדין דחה את הבקשה וקבע כי מעשיו חמורים במיוחד נוכח תפקידו במוסד רגיש. הוא גזר עליו פסילה לחמש שנים ממשרד ראש הממשלה, וכן חמש שנים נוספות משירות המדינה.

משרד ראש הממשלה בחר שלא להגיב לפרסום. עורכת דינו, מירב זמיר, מסרה: "מדובר בעלילה כוזבת של עובדות שביקשו לסלק עובד מצוין. העובדה שבית הדין קיבל עדויות בלתי מהימנות מעידה על חוסר מקצועיות". המאבטח זוכה משני אישומים נוספים וממשיך לעמוד על חפותו.