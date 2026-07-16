דקה אחר דקה: כך פוענחה השלכת הרימון על פיצרייה באור יהודה | תיעוד

מתקפות הירי והרימונים על סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ לא גבו עד כה נפגעים בגוף, למרבה המזל. אבל לפעמים עוברי אורח תמימים משלמים מחיר על קרבות בין עבריינים. ראש דסק הפלילים לי עייש תיעדה הערב (חמישי) כיצד פוענחה השלכת רימון על פיצרייה, שבה נפצעו חמישה לקוחות - שבמקרה אכלו בה.

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כתב האישום שהוגשו מוקדם יותר היום, מאפשרים לראות לראשונה את התמונה המלאה - איך חיברו החוקרים בין שורת אירועי ירי, הצתות והשלכת רימון רסס, והגיעו, לפי החשד, לאותה חוליית ביצוע שפעלה פעם אחר פעם נגד אותה משפחה, על רקע הלוואות בשוק האפור.

הכל מתחיל בשבת בלילה, כאשר לפי החקירה, אחד מחברי החוליה מגיע למפגש בחולון. מקבל לידיו את רימון הרסס. עולה על קורקינט ויוצא לדרך.

כמה דקות אחר כך, הוא כבר מגיע למרכז המסחרי באור יהודה. היעד היה קיוסק. אלא שהרימון פוגע בשמשה, משנה מסלול, מתגלגל הישר אל תוך הפיצרייה הסמוכה ומתפוצץ. המקום מלא בסועדים ורק בנס האירוע לא הסתיים באסון כבד יותר. אלא, שהרימון באור יהודה היה רק חלק משרשרת אירועים.

לאחר מכן, שניים מהנאשמים הגיעו אל בתי מגורים בחולון ובראשון לציון. הם שלפו אקדח תוך שניות, ירו - ונמלטו מהמקום. במקרה אחר מוצתת דלת הכניסה לבניין מגורים בבת ים. בתיעוד נוסף, ניתן לראות את אחד הנאשמים מגיע לתחנת דלק, ומצטייד. זמן קצר אחר כך הוא כבר סמוך לרכב שסומן כמטרה. שופך את הדלק, מצית ונמלט. בהמשך, מוצת גם רכב נוסף בעיר אחרת.

בהתחלה הם נחקרו כאירועים נפרדים. אבל ככל שהראיות הצטברו, התברר שכל היעדים משתייכים לאותה משפחה. כדי לחבר את כל חלקי הפאזל, החוקרים לא הסתפקו בסרטון אחד. הם אספו מצלמות אבטחה מעשרות זירות. התחקו אחר מסלולי ההימלטות. בדקו איכוני טלפונים סלולריים, איתוראן וממצאים נוספים, שקשרו שלושה חשודים. במהלך כל החקירה שלושתם בחרו לשמור על זכות השתיקה.

שלושה כתבי אישום הוגשו היום נגד שלושת הנאשמים, והפרקליטות מבקשת להותיר אותם במעצר עד תום ההליכים. הפענוח הזה מגיע בדיוק כשאותה יחידה, ימ"ר תל אביב נמצאת בעיצומה של חקירת גל הרימונים והירי שמסעיר את גוש דן.

השימוש הגובר ברימוני רסס אמצעי לחימה קטלני, שבניגוד לרימוני הלם, עלול להרוג, מטריד במיוחד. מבחינת החוקרים, אירוע הפיצרייה באור יהודה הוא תזכורת כואבת לכך שגם כשהעבריינים מסמנים יעד מסוים, מי שעלול לשלם את המחיר הוא לעיתים קרובות דווקא אזרח תמים שנקלע במקרה לזירה.