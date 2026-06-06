"בגלל עישון ליד ילדים": קטטה פרצה בין שני זוגות בבריכה ברמת גן

המשטרה עצרה היום (שבת) גבר בחשד לדקירה וגבר נוסף בחשד לתקיפה בבריכה בכפר המכביה ברמת גן. על פי החשד, הרקע לאירוע הוא ריב שפרץ בין שני זוגות בשל עישון סיגריה בסמוך לילדים.

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מפרטי האירוע עולה כי אחד הגברים דקר ברגל את אשתו של הגבר השני. במשטרה מסרו: "היום אחה"צ התקבל דיווח על קטטה בבריכה ברחוב פרץ ברנשטיין ברמת גן. שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן הגיעו למקום ועצרו שני גברים - אחד (50) בחשד לדקירה והשני (32) בחשד לתקיפה. השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה".

כתוצאה מאירוע האלימות פונתה אישה במצב קל לקבלת טיפול רפואי בשל דקירה ברגל. בזירה נתפסה סכין, ובמשטרה מוסרים כי הרקע לאירוע פלילי.