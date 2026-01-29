פרסום ראשון: תלונה חדשה נגד מאמן הכושר מיבנה - נגנזה

פרשת מאמן הכושר מיבנה: תלונה חדשה שהגישה אישה נגד המאמן נגנזה - כך דיווחה הערב (חמישי) ראש דסק הפלילים לי עייש.

בתלונה שהוגשה היום טענה האישה כי "קראתי כתבה שממנה עלה שהוא זה שהוריד את הסרטונים מהמכון לטלפון שלו ושמר אותם. אני רוצה שימצו איתו את הדין". אלא שבבדיקת התלונה עלה כי האישה לא הציגה מידע חדש שלא היה מוכר לחוקרים.

גורם בכיר בחקירה הבהיר ל-i24NEWS כי הכתבה שאליה התייחסה פורסמה ב"מאקו", ועסקה בכך שהתיק, לאחר כשנה של חקירה, הועבר להחלטת הפרקליטות.

לדבריו, האישה לא טענה בתלונתה כי הסרטונים הוחזקו בניגוד לרצונה ולא הועלתה כל טענה חדשה שיש בה כדי להצדיק פתיחה מחודשת של התיק ולכן התלונה נגנזה.