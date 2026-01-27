שבעה נאשמים בביצוע אונס קבוצתי בבת 14 עם צרכים מיוחדים

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד שבעה נאשמים ממרכז הארץ, בהם שישה קטינים בני 15-14 ובגיר בן 19, אשר ביצעו עבירות מין חמורות בנערה בת 14 עם צרכים מיוחדים ועל הרצף האוטיסטי. מכתב האישום עולה כי הנאשמים פגעו מינית בקטינה וביצעו בה מעשי אונס קבוצתי ומעשים מגונים, בניגוד להסכמתה.

המתלוננת הכירה את הנאשם הראשון בכתב האישום, שהינו קטין, באמצעות אינסטגרם ופיתחה כלפיו רגשות עזים. הנאשם, ביודעו כי המתלוננת תעשה הכל בשבילו ותוך התעלמות מרצונותיה, נהג להביאה לסיפוק צרכיו המיניים ושל יתר הנאשמים בכתב האישום - חבריו.

כתב האישום מתאר בצורה גרפית כיצד הנאשמים השתמשו בקטינה "כמכשיר לסיפוק יצריהם", והעבירו אותה מיד ליד לשם ביצוע זממם, תוך שהם מתעלמים מבקשותיה שיחדלו וזעקותיה מהכאב הפיזי שגרמו לה בעת שביצעו בה את מעשי האונס.

כמו כן, הנאשמים ניצלו את תמימותה של הקטינה ואת הרגשות העזים שפיתחה כלפי הנאשם הראשון עימו שוחחה באינסטגרם, והפעילו עליה מניפולציות רגשיות במעטה של "חברות".

--

כתב האישום מייחס לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, עבירות ברף גבוה ביותר של עבירות המין - אינוס קטינה מתחת לגיל 16 בהעדר הסכמה חופשית ובצוותא, מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 16 בהעדר הסכמה חופשית ובצוותא, איומים, פגיעה בפרטיות, ועוד. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.