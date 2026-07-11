רימון התפוצץ בלובי בניין מגורים במתחם יוקרתי בצפון תל אביב

רימון התפוצץ במהלך הלילה (בין שישי לשבת) בלובי של בניין מגורים במתחם "בלו" היוקרתי בצפון תל אביב. אין נפגעים, אך נזק נגרם במקום. מדובר במתחם בו מתגוררים זמרים, שחקנים ואנשי עסקים מוכרים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע, ובשלב זה החוקרים עדיין מנסים להבין - מי היה היעד של הרימון.