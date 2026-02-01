כשהוא במדי צה"ל: פלסטיני נתפס נוהג ברכב גנוב - ונעצר

פלסטיני תושב הכפר סילוואד נעצר אמש לאחר שנתפס נוהג ברכב ללא לוחיות זיהוי, שהתברר כגנוב, ואף כשהחשוד לבוש מדי צה"ל - כך הודיעה הבוקר (ראשון) המשטרה. לאחר עיכובו התגלה כי מדובר באח של המחבל שביצע את פיגוע הצליפה בוואדי חרמייה בשנת 2002 בו נרצחו 11 ישראלים.

כאמור, במהלך פעילות משותפת של שוטרי תחנת בנימין וגדוד דוכיפת של גבעתי, עוכב לבדיקה הרכב הפלסטיני לאחר שנסע באזור ללא לוחיות זיהוי. בבדיקת הרכב התגלה כי מדובר ברכב גנוב מחודש מרץ 2024. הנהג, פלסטיני בת 41, נעצר והובא לחקירה.

באירוע נוסף שהתרחש בשבת, נעצר פלסטיני תושב חברון לאחר שנתפס נוהג ברכב שעורר את חשד השוטרים, ולאחר בדיקה התגלה כי מדובר ברכב גנוב מחודש ספטמבר 2024 - שצבעו המקורי שונה מלבן לשחור. החשוד, בן 21, נעצר והובא לחקירה.