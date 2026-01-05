גופת גבר כבן 70 אותרה בין הסלעים בנמל יפו, האירוע נבדק

גופת גבר כבן 70 אותרה הבוקר (שני) בין הסלעים באזור נמל יפו. הגופה הועברה לחברת זק"א. בשלב זה זהותו אינה ידועה, ולא ברור כמה זמן היה שם, אין חשד לפלילים.

סמוך לשעה 10:00 התקבל דיווח במוקד 102 של מחוז דן על מציאת הגופה ברציף העלייה השנייה. למקום הוזנקו כוחות משטרת ישראל, צוותי חילוץ והצלה מתחנת יפו ויחידת היל"מ המחוזית, הפועלים לחילוץ הגופה מהים. נסיבות האירוע נבדקות.

במהלך הלילה האחרון אירע רצח בפרדס חנה כשאינה דנילוב בת ה-49 נדקרה למוות בביתה על ידי בעלה ולדימיר. בזמן הרצח היו שלושה ילדים בבית ואינה אותרה על ידי בתה, צעירה בשנות ה-20 לחייה, שהזעיקה כוחות מד"א ומשטרה למקום. החשוד - בעלה כבן 50 - נמלט מהמקום, והצליח להסתתר במשך כשעה, עד שנתפס על ידי הכוחות ונעצר. לזוג חמישה ילדים, והצעיר מביניהם רק בן עשר.