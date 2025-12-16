תושב ת"א נחקר בחשד לתקיפת הדר מוכתר במהלך הפגנה

תושב תל אביב בשנות ה-70 לחייו, פרופסור מאוניברסיטת בן גוריון, נחקר היום (שלישי) בחשד לתקיפת הדר מוכתר. האירוע המדובר, עליו היא הגישה כאמור תלונה במשטרה, התרחש במהלך מחאה שהתקיימה ברחוב הבימה בעיר בסוף השבוע האחרון.

כאמור, הוא אותר וזומן לחקירה, בגין חשד לתקיפה של מוכתר במהלך מחאה. החשוד, בשנות ה-70 לחייו, אותר וזומן לחקירה מוקדם יותר היום בתחנת המשטרה.

כזכור, מקרה דומה אירע בחודש שעבר כאשר קשיש כבן 80, תושב תל אביב, עוכב לחקירה בחשד להטרדה מינית של מוכתר במהלך מחאה. שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עיכבו את החשוד בעקבות תלונה שהוגשה בחשד להטרדה מינית. בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

התקרית אירעה במהלך הפגנה שאליה הגיעה מוכתר, אז נגע בה לכאורה החשוד. לאחר ששאלה אותו מדוע הוא נוגע בה, השיב: "את נורא יפה, כיף לגעת בך". את תיעוד התקרית העלתה מוכתר לחשבון ה-X שלה.