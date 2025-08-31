הקשיש שהתוודה כי רצח את בנו לפני 51 שנה - ישוחרר לביתו

מומלצים -

אשר גולדשטיין, שהתוודה שהטביע למוות את בנו בן ה-5 לפני 51 שנה בים באילת - ישוחרר היום (ראשון) לביתו בתנאים מגבילים על רקע מצבו הרפואי. בית המשפט העליון יערוך דיון שיעסוק בשאלה האם חוק ההתיישנות חל על תיק הרצח.

גולדשטיין כזכור, חזר בו מההודאה שלו - אך בידי המשטרה חומרים נוספים שתומכים בסברה שרצח את בנו. חקירת המשטרה נמשכת ונמצאת בשלבים מתקדמים, ובסיומה הפרקליטות תחליט האם להגיש כתב אישום.

כזכור, בשבוע שעבר, גולדשטיין, תושב אילת בן 88 החולה במחלה סופנית, התוודה שהטביע את בנו סער גולדשטיין, לפני 51 שנים בים. הוא אמר כי ברצונו "לנקות את מצפונו".

המוות של סער נרשם בזמנו כטביעה בים. גולדשטיין האב טען כי הילד סבל משיתוק מוחין וכי הוא פעל מתוך "רחמים". שנתיים לאחר המקרה, הוא הואשם ברצח אשתו לבנה גולדשטיין.

בעקבות הדיווח על החשד לרצח שאירע בשנת 1974 נפתחה חקירה. בחקירתו גולדשטיין התעקש כי אינו מעוניין בייעוץ עם עו"ד, למרות שזה הוצע לו מספר פעמים. לדברי, הוא "מרגיש טוב מעצם זה שהוא מדבר על הדברים". כמו כן דיווח כי זו פעם ראשונה שהוא מספר על נסיבות הריגת בנו סער, וכי אף אחד לא היה שותף או ידע על כך לפני כן.

עו"ד נמרוד אבירם שמייצג את אשר גולדשטיין מטעם הסניגוריה הציבורית מסר בתגובה: "מדובר בקשיש החולה במחלה סופנית, כבד שמיעה אשר חי בגפו ואין לו עובד סיעודי. האירוע הטרגי התרחש לפני למעלה מ-50 שנה. ככל שמדובר באירוע פלילי ברור שחלה עליו עבירת התיישנות".

כאמור, בשנת 1976 הוגש כתב אישום נגד גולדשטיין בגין רצח אשתו. בדיווח מאותה תקופה נכתב כי לאחר הרצח הוסעה הגופה ברכבו אל מחוץ לעיר.

בהמשך, פורסם כי במשפט הודה בהריגה אך כפר בעבירת הרצח. בשנת 1979 דחה בית המשפט העליון את הערעורים של גולדשטיין ושל ישראל עומרי (שותפו לתיק), ואישר את עונש מאסר העולם שהוטל עליהם.