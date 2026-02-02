גל התפטרויות וחגיגות בונוסים על חשבון הציבור: מה קורה ברשות מקרקעי ישראל?

תחקיר מיוחד: רשות מקרקעי ישראל, גוף ממשלתי חזק, מחזיק כמעט בכל אדמות המדינה ומשפיע על שוק הדיור שנים קדימה. עם זאת, יש בגוף גל התפטרויות, מאבקי כוחות על תפקיד המנכ"ל הבא, התנהלות בעייתית וטענות לחגיגות בונוסים על חשבון הציבור. שי ישראל ביצע תחקיר מקיף וחזר עם מסקנות מטרידות.

בשנים האחרונות הרשות מכניסה בממוצע כשלושים מיליארד שקלים בשנה, ובשנת 2024 רשמה שיא בשיווקים עם כ-113 אלף יחידות דיור. רמ"י לא מחזיקה רק במפתחות לאדמות המדינה, אלא היא זו שבפועל משפיעה יותר מכול על קורת הגג והכיס של כל ישראלי.

חגי רזניק, לשעבר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "מעל 90% מקרקע המדינה במדינת ישראל מנוהלת על ידי רמ"י. אתה לא יכול לשווק מילימטר קרקע בלי מכרז של רמ"י. אתה לא יכול לבנות רבע בניין בלי שרמ"י בסוף מייצרת הקצאת קרקע".

אך מי שמרגישים את הכוח של רמ"י מקרוב הם ראשי הערים והמועצות, אלו שאמורים לייצג את האינטרסים של התושבים שלהם מול הרשות. אלא שרבים מהם מעדיפים שלא להשמיע ביקורת פומבית מחשש שישלמו על כך מחיר. כך תיאר לנו אחד מראשי הרשויות הבכירים בארץ שביקש להישאר בעילום שם. ראש רשות מקומית: "רמ"י מתנהלת כמו מדינה בתוך מדינה, אם לא מתיישרים איתם הם נקמנים ויתקעו פרויקטים. אסור להתעסק איתם".

מנהלת בכירה לשעבר ברמ"י: "מה שלא עובד כמו שצריך זה שאין להם פיקוח והם יכולים לטפל בבקשות שנים. הם מטפלים שנים והם יוצרים את המאכערים. כי אם אתה לא... כאילו אין לך מאכער, זה יכול להיתקע, אז הוא שולח איזה מאכער ומקצר לו כנראה. ומה עושה האזרח הפשוט שאין לו מאכער? יושב לבכות ומתחנן על נפשו, וזה עדיין לוקח זמן, אין מה לעשות".

רשות מקרקעי ישראל פועלת בתוך מה שגורמים פנימיים מכנים "שטח אפור". לא חברה ציבורית, לא משרד ממשלתי, אלא ישות סטטוטורית עוצמתית שמתנהלת במעין ערפל מכוון. דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא במכרז שנערך לפני חודשים בודדים לתפקיד היועץ המשפטי של מחוז חיפה, שומר הסף שאמור לפקח על עסקאות נדל"ן בהיקפי ענק בצפון. בראש הוועדה הבוחרת יושב שומר הסף הראשי בעצמו, היועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל שאמור להבטיח שההליך יהיה נקי וטהור. אל קו הגמר הגיעו שתי מועמדות מתוך המערכת: סגנית היועמ"ש בחיפה ומנהלת מחלקה מהלשכה המשפטית בצפון. על הנייר התמודדות שגרתית, בפועל מה שהתחולל במכרז הוביל לפסק דין נדיר בחריפותו.

שופט בית הדין האזורי לעבודה בחיפה: "ההתנהלות הבעייתית מתחילה כבר בהרכב. מחצית מחברי הוועדה ישבו שם בניגוד לנהלים, ובראשם יועמ"ש רמ"י. מדובר בפגם משפטי שנפל בהרכב חברי ועדת הבוחנים במכרז שלא עמדו בתנאי הכשירות, ובמיוחד נוכח העובדה שיו"ר הוועדה הוא היועץ המשפטי של הרשות".

אבל זה לא נגמר במי שישב בחדר אלא במה שניסו להסתיר אחרי שיצאו ממנו. כשהמועמדת שהפסידה במכרז ביקשה לבדוק מי נתן לה את הציונים הנמוכים, היא קיבלה מסמכים מושחרים. "לא ברור מדוע בפרוטוקול הוועדה שנמסר לתובעת הוסתרה זהות חברי הוועדה". עוד לפני שניגשה לבית הדין ניסתה לקבל תשובות בתוך רמ"י. היא פנתה עם טענותיה ליועמ"ש צבי וביקשה להבין את הפער בין ההערכות המצוינות שקיבלה בעבודה לבין הציון הנמוך שקיבלה מהוועדה.

צבי השיב לה וכתב: "ההליך התנהל כדין ללא משוא פנים תוך הקפדה על עקרונות השוויון וההגינות". קביעה ברורה ונחרצת שלא שרדה את מבחן המציאות באולם בית המשפט. "לא ברור מפרוטוקול הוועדה וגם לא מהחלטתה מה שכנע את חברי הוועדה באופן כה ברור וחד-משמעי שהיא ראויה יותר", קבע השופט. אבל הביקורת שלו לא נעצרה שם. השופט שיגר רמז עבה ומטריד לגבי מה שבאמת התחולל מאחורי הקלעים של המכרז הזה. "עלולה להתברר כהחלטה שהתקבלה משיקולים זרים או לא ענייניים".