אירוע אלימות באילת: ראש ארגון הפשע ואשתו נעצרו

שישה חשודים באירוע אלימות, בהם ראש ארגון הפשע ואשתו הובאו הבוקר (שישי) לבית משפט השלום באילת. ארבעת החשודים הנוספים - תושבי אילת. אחרי הדיון, הוארך עד יום שני מעצרו של ראש ארגון הפשע, ואילו אשתו שוחררה.

‏משטרת מרחב אילת פתחה במהלך הלילה בחקירה, בעקבות דיווח אודות צעיר שהגיע באופן עצמאי לקבלת טיפול רפואי בבית חולים יוספטל, כשעל גופו סימני פציעה כתוצאה מדקירה. הוא הוגדר במצב קשה אך יציב.

כוחות משטרת מרחב אילת בהם שוטרי סיור וחוקרים הוזעקו בעקבות הדיווח ובהמשך עצרו שישה חשודים. הרקע לאירוע אינו ברור ובכוונת המשטרה לבקש להאריך מעצרם.