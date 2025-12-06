חבר הכנסת מנסור עבאס (רע"מ) הגיש תלונה במשטרה בגין איומים ברצח נגדו, כך פרסמה הערב (שבת) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'. החשוד הוא תושב השרון בן 46 - ללא הרשעות קודמות, אך נחקר בעבר בתיקי איומים.

הרקע למעצר הוא פוסט שפרסם החשוד ב-15 בנובמבר, בו כתב בין היתר כי צריך "להוציא להורג" את חבר הכנסת עבאס. התלונה הוגשה יום למחר על ידי קצין הכנסת, זאת לאחר שדווח על כך בסביבתו של עבאס, אולם במשך כמעט שלושה שבועות במשטרה לא עשו פעולות חקירה מהותיות.

גורם במשטרה אמר בשיחה עם i24NEWS כי נדרשה המתנה לאישור הפרקליטות - שהגיע רק בימים האחרונים. החשוד עוכב בביתו ביום חמישי, ואז נעצר. הוא הודה במהלך חקירתו כי כתב את הפוסט ואמר "עשיתי את זה בצחוק, נקלעתי לשרשור תגובות של אנשים".

מנגד, גם במהלך החקירה הוא המשיך להתבטא בחריפות נגד עבאס, גם כאשר אחת החוקרות מבקשת ממנו לחדול. בכוונת החוקרים לגבות עדות גם מחבר הכנסת עבאס כבר במהלך הימים הקרובים. מעצרו של החשוד הוארך וגורמים מעריכים בשיחה עם i24NEWS כי כתב אישום יוגש בתיק הזה.

