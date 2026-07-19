המצלמה הפלילה: 20 שנות מאסר לאב שהורשע באונס בתו הפעוטה וגרושתו

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר הבוקר (ראשון) 20 שנות מאסר בפועל לצד מאסר על תנאי ופיצוי בסך 150 אלף שקל על נאשם שהורשע בביצוע עבירות אינוס ומעשים מגונים כלפי בתו בת השלוש וחצי, ובנוסף בביצוע עבירות אינוס כלפי גרושתו, בעת שהיו נשואים זה לזה.

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על פי כתב האישום, ננאשם ביצע מעשים מגונים בבתו הפעוטה כשהיא שוכבת ללא תזוזה וצופה במכשיר הטלפון שלו. מעשיו המחרידים תועדו במצלמה שהתקינה המתלוננת לאחר שהחלה לחשוד שהוא מבצע בבת מעשים מיניים. כמו כן אנס את המתלוננת בשלושה מועדים שונים, בזמן שישנה.

הנאשם הורשע בארבע עבירות אינוס קטינה שטרם מלאו לה 16 שנים והיא בת משפחה ומעשים מגונים כלפי בתו הקטנה ובשלוש עבירות אינוס תוך ניצול מצב המונע לתת הסכמה חופשית כלפי אשתו.

עו"ד איריס פיקר סגל מפרקליטות מחוז מרכז שניהלה את ההליך, מסרה לאחר גזר הדין: "עונש המאסר הממושך שהוטל על הנאשם משקף את חומרתן הקיצונית של העבירות שביצע כלפי בתו הפעוטה וכלפי בת זוגו, ואת הנזק העצום שגרם להן. הנאשם ניצל באכזריות את יחסי האמון והתלות שבין ילדה קטנה לאביה הביולוגי ואת הקרבה לבת זוגו, ורמס את כבודן, ביטחונן ואוטונומיית גופן, בביתן, שאמור להיות המקום המגן והבטוח עבורן. הנאשם הפך את בתו הפעוטה לאובייקט לסיפוק צרכיו המעוותים ובכך הפר באופן בוטה את חובתו הבסיסית ביותר כהורה- להגן על ילדיו".