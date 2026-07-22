המשטרה הורתה להרוס סוכת חתונה של משפחת ראש מועצת תל שבע

בשל סכסוך דמים פעיל ומדמם, המשטרה הורתה אמש (שלישי) להרוס את סוכת החתונה של קרוב משפחתו של ראש מועצת תל שבע שבנגב, עומר אלאעסם.

במשטרה החליטו לפעול באופן מיידי ולהביא לביטול האירוע והריסת המבנה הזמני, מחשש ממשי לפגיעה בחיי אדם ובטיחות המשתתפים, לאחר שבמשפחה זו כבר נרשמו שבעה נרצחים במהלך השנה האחרונה כתוצאה מהסכסוך המתמשך.

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לפני כשנה, בנסיבות דומות של חגיגת חתונה באותו איזור, נרצח ילד בן שש במהלך ירי שבוצע לעבר שיירת חתונה.

מנגד, במשפחתו של ראש המועצה תקפו את החלטת המשטרה ומסרו ל-i24NEWS כי "בנינו את האוהל חתונה ביום שבת, אצלנו חוגגים שבוע. היום עשינו אירוע היו כמעט 300-400 אנשים. בגלל החשדות ביטלנו את האירוע, אבל אין מסוכנות אין כלום. אם המשטרה קיבלה מידע שיש מסוכנות צריך לעצור בן אדם, לא? הם עושים דווקא". נציגות המשפחה הוסיפה כי נגרם למשפחה נזק כספי כבד: "הבן אדם השקיע כמעט 400 אלף, והורסים לו".