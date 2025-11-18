חשד: בכירים בבתי הדין הרבניים סחטו לטובת אנטרסים אישיים

המשטרה הודיעה הבוקר (שלישי) כי סיימה חקירה, בה עלו חשדות לביצוע עבירות סחיטה באיומים, שוחד, מרמה והפרת אמונים שנוהלה בלהב 433.

בתחום חקירה סמויה שהתנהלה, החשד שעלה הוא כי שלושה בכירים במערכת בתי הדין הרבניים ניצלנו את מעמדם הבכיר ואת תפקידם, כדי לסחוט בכיר אחר, על מנת לקדם אינטרסים אישיים. התיק הועבר לעיון והחלטת הפרקליטות.