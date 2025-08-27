פרסום ראשון: צעיר בן 23 נעצר בחשד לאונס במלון באילת

מומלצים -

פרסום ראשון: צעיר בן 23, ללא עבר פלילי, נעצר אמש (שני) בחשד לאונס צעירה במלון באילת. לפי החשד, השניים עלו יחד לחדר במלון שבו שהתה המתלוננת, והשניים הכירו במהלך שהותם בעיר.

בשלב זה הגרסאות שונות: החשוד טוען כי יחסי המין התקיימו בהסכמה, בעוד שהצעירה טוענת כי היא נאנסה. המתלוננת הגישה תלונה זמן קצר לאחר האירוע, ומאז בוצעו מספר פעולות חקירה.

החשוד שמר על זכות השתיקה בחקירתו, אך ביקש להיבדק בפוליגרף. השופט קבע כי קיים חשד סביר נגדו והורה להאריך את מעצרו עד ל-1 בספטמבר.

תגובת עו"ד אלעד פלג המייצג את החשוד: "מרשי צעיר בן 23 ללא כל עבר פלילי, סיים שירות משמעותי בצה"ל בסדיר ובמילואים בזמן המלחמה. מרשי מכחיש את המיוחס לו ואף ביקש היום במסגרת הדיון בבית המשפט להיבדק במכונת פוליגרף, בקשה שלא עולה ע"י מי שביצע עבירה פלילית חמורה כל כך. אני סמוך ובטוח כי בתום החקירה התיק ייסגר בלא כלום".