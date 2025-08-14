בשווי של 80 מיליון שקלים: פוענחה פרשיה בתחום הקנאביס

מומלצים -

פרשיה חמורה בתחום הקנאביס הרפואי נחשפה ופוענחה על ידי יחידת ההונאה והפשיעה המקווה של מחוז מרכז במשטרה, כך הותר הבוקר (חמישי) לפרסום.

חמישה חשודים, בראשות דוד ועקנין, נעצרו בחשד להברחת טונות של קנאביס רפואי בשווי עשרות מיליוני שקלים לשוק השחור. בין העצורים- אחותו של ועקנין, שתפקדה כיד ימינו, וכן בעלי חברות קנאביס נוספים, שחלקם מוגדרים “אנשי קש”.

החקירה החלה בעקבות פרשה קודמת: לפני כשמונה חודשים נתפסה כמות גדולה של סם שזלגה מחוות “טלקאן”. במשטרה הבינו שמדובר במערך רחב היקף, ופתחו תיק מקביל שבו נחשף כי ועקנין, המקושר לארגוני פשיעה (ביניהם מוסלי וגרושי), השתלט על מספר חברות בשרשרת ההפצה - מחוות הגידול, דרך חברות האריזה ועד המשווקים כדי לשלוט במעברי הסם בין הגורמים.

היקף פעילות הרשת מוערך בכ־80 מיליון שקל, אך במשטרה מעריכים שהסכום אף גבוה מכך. במהלך החקירה נתפסו תשעה נכסים, בהם חנויות, דירות וכלי רכב. לפי החשד, החברות שימשו לכאורה להסוואת הפעילות הפלילית, כשהרישיונות החוקיים לניהול עסקי קנאביס נוצלו לכיסוי ההברחות.

כאמור, השוטרים עצרו את החשודים ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה הוארך אתמול מעצרם עד 18.8.25 בבימ"ש שלום ראשל"צ, לצד כוונה לחלט בתום ההליכים המשפטיים 9 דירות, 5 כלי רכב וחנות השייכים לחשודים וכן הקפאת חשבונות בנק במסגרת החקירה. מעצרם הוארך עד ה־18 בחודש, והתיק מנוהל בליווי פרקליטות מחוז מרכז.