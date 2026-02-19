כמעט שנתיים אחרי שמתה משתיית מחומצה: בן זוגה של הילה מלכה נעצר מחדש בחשד לרצח

תפנית דרמטית בפרשת מותה של הילה מלכה: כמעט שנתיים לאחר שמתה משתיית חומצה ביום העצמאות 2024, בן זוגה נעצר מחדש - הפעם בחשד לרצח, כך פרסמה הערב (חמישי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש.

לבקשת פרקליטות מחוז מרכז חודשה לאחרונה החקירה, והטיפול בה הועבר ליחידה ללוחמה בפשיעה של מחוז מרכז. בתחילת השבוע זומן בן הזוג לחקירה, ובסיומה שוחרר. אלא שאתמול, בעקבות שורה של התפתחויות ראייתיות, התקבלה ההחלטה לעצור אותו מחדש.

כזכור, ביום העצמאות 2024 שתתה הילה חומצה מסוכנת שהייתה בתוך בקבוק מים והונחה על השיש בקרוואן שבו שהתה עם בן זוגה. היא פונתה לבית החולים אסף הרופא כשהיא מחוסרת הכרה, ומתה כעבור יומיים. כבר אז בני משפחתה חשדו בבן הזוג, אך הוא נחקר בחשד לגרימת מוות ברשלנות ושוחרר.

לאורך כל התקופה דבק בן הזוג בגרסתו כי מדובר היה בחומר ניקוי שהניח בתוך בקבוק מים לצורך ניקוי הבריכה, וטען כי הילה שתתה ממנו בטעות.

עם זאת, גורם המעורה בחקירה מסר כי גרסתו אינה קוהרנטית. בחקירתו האחרונה בחר בן הזוג לשמור על זכות השתיקה. המשטרה צפויה להביא את החשוד לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.

עו"ד גיל פרידמן, סנגורו של בן הזוג, מסר בתגובה: "מרשי במשך כל השנתיים וחצי האחרונות עומד על גרסתו כי מדובר בטעות אנוש מצערת, שפגעה גם בו בצורה אנושה".

אחותה של הילה מגיבה לפרסום i24NEWS: "אנחנו בשוק, אבל שמחים. אף אחד לא עדכן אותנו עדיין. נלחמנו מאז שיחקרו לעומק ושום דבר לא קרה, שחררו אותו אחרי שעתיים כאילו כלום. מגיע לה שהצדק ייעשה".