"הם מחכים לי": השניות האחרונות של ימנו זלקה - רגעים לפני שנרצח

אחת הראיות המרכזיות שבאמצעותן ניסו חוקרי יל"פ שרון לבסס חשד לתכנון מוקדם, נחפשות הערב (ראשון). דקות ספורות לפני הרצח, ימנו זלקה ז"ל מבחין בחשודים שממתינים לו מחוץ לפיצרייה - ומבין שמשהו עומד לקרות.

לפי עדות של אחד הילדים שנכח במקום: "אחרי ההתזה של הספריי והריב בפיצה, כולם חיכו בחוץ ולא ידעו מה הולך לקרות. זה היה מפחיד. והוא אמר 'מחכים לי, מחכים לי', הייתה תחושה של פחד, תחושה שמשהו רע הולך לקרות".

לפי עדות החבר שניסה להציל את ימנו: "שמתי לב שימנו התנהג קצת מוזר. הוא נכנס לסטרס ברמה שחשב שהולכים לפגוע בו. הסתובב בחוסר שקט, כל פעם שהיה יוצא מחוץ לפיצרייה ומסתכל הוא אמר 'מחכים לי', ואני ניסיתי להרגיע אותו".

כזכור, מוקדם יותר היום הגישה הפרקליטות כתבי אישום ובקשות מעצר עד תום ההליכים נגד הקטינים בתיק הרצח של ימנו זלקה, שנדקר למוות בערב יום העצמאות לאחר שביקש מהנערים שלא לרסס ספריי שלג בעסק בו עבד. החשוד המרכזי אשר דקר את ימנו למוות, נאשם ברצח באדישות - ולא ברצח בנסיבות מחמירות. 15 נערים נוספים נאשמים בחבלה בכוונה מחמירה, ושלושה מהם גם בשיבוש הליכי משפט.

מכתב האישום עולה כי הקטינים נפגשו לחגיגות יום העצמאות ובמהלך הערב התחילו להתיז תרסיס שלג לעבר מספר בנות. אחת הבנות שהם רדפו אחריה, נכנסה בריצה לסניף "פיצה האט" כדי לתפוס מחסה, כשהיא מכוסה כולה בתרסיס שלג. שלושה מחברי החבורה נכנסו אחריה, התיזו לעברה תרסיס שלג ותוך כדי לכלכו את הרצפה ואת הדלפק של הפיצה. עובדי הסניף, ובכללם ימנו ז"ל, העירו להם וביקשו מהם לצאת מן הסניף. ימנו ליווה אותם החוצה, ומשיצא, התפתח בינהם ויכוח תקיף עם קללות, אליו הצטרפו במהרה הנאשם המרכזי ושאר הנאשמים, כאשר שני העובדים הנוספים ב"פיצה האט" מנסים להרגיע את הרוחות.

לאחר כשעתיים, התחדש העימות המילולי של אחד מחברי החבורה עם ימנו ז"ל ויתר החברים התגודדו סביבו. בשלב מסוים אחד מחברי החבורה שהתאספו סביב ימנו ז"ל, דחף אותו בעוצמה בחזה והפילו ארצה. בכך ניתן האות להתנפלות אלימה של חברי החבורה על ימנו ז"ל, אשר תקפו אותו בעוצמה באגרופים, בעטו בו, השליכו על ראשו מיכלי שלג, והטיחו את המיכלים בגבו ובעורפו.

החשוד המרכזי, שביצע את הדקירה הקטלנית, המתין "לשעת כושר" לביצוע הדקירה. "מהבחין כי זלקה הצליח להתנתק לרגע מהנאשמים, דקר באמצעות הסכין במשפעתו והביט בחבורה שהמשיכו והיכו בפראות כשזלקה שוכב על הרצפה", נכתב.

בזמן שזלקה התבוסס בדמו על הרצפה, הוסיפו הנאשמים לבעוט בו ולחבוט בו במכות אגרוף חזקות בראשו, תוך שאחד הנאשמים מצמיד את צווארו של זלקה באמצעות רגלו ומונע ממנו לקום. עוד הוסיפו, ובזמן שגסס, להלום בו באמצעות מיכלי שלג. "בשארית כוחותינו, ניסה זלקה לאחוז ברגלו של אחד הנאשם, שברח מהמקום בעזרת נאשם נוסף - שהחליק בשלולית דמו", צוין בנוסף.