מכת חסימות הכבישים ודריסות המפגינים: תיעודים חדשים

באפריל 2024, צומת קפלן בתל אביב הפכה לזירת דריסה במהלך הפגנה בה השתתפו אלפים נגד הממשלה ולמען עסקת חטופים. חיים סירוטקין, מאמן כדורגל בליגות הנמוכות, שהיה במסיבת יום הולדת עם אשתו, נקלע למרכז ההפגנה ופגע בחמישה מפגינים. האירוע תועד על ידי עדים ונוסעים ברכבו, והביא למעצרו של סירוטקין ולחקירה שהפכה מסובכת ומעורפלת בשל גרסאותיו המשתנות.

לפי סירוטקין, הרכב שלו לא הגיב כראוי לפקודות השוטר שהכווין אותו החוצה מההפגנה. במשך כל החקירות, הוא חזר על הסיסמה: "נתקע לי הגז". במהלך החקירה הראשונית והמאוחרות יותר, הוא הציע מספר גרסאות נוספות - שחלקן כוללות לחיצה על דוושת הגז במקום על הבלם בטעות, קפיצה פתאומית של הרכב, וניסיון להימנע מהולכי רגל. בדיקות מקצועיות שבוצעו לרכב הראו שכל המערכות - הגה, דוושת בלם ודוושת תאוצה פעלו כשורה, וכי לא הייתה תקלה טכנית.

סירוטקין, שציין כי בדרך כלל הוא אינו נוהג בלילה ואשתו היא זו שמפעילה את הרכב, הסביר שהוא יצא לבלות ולחגוג יום הולדת, וכי לא הייתה לו כל כוונה לפגוע במפגינים. גם עורך דינו, לירז מאיר, הציגה את העניין כהתנהלות אנושית מורכבת: "מדובר באדם נורמטיבי, בעל משפחה, שנקלע למצב טראגי, ובשבריר שנייה גרם לפגיעה - לא מדובר בכוונה לפגוע".

החקירה העלתה גם נושא נוסף: מדוע כתב האישום הוגש לבית המשפט הפלילי ולא לבית משפט לתעבורה, כפי שנהוג במקרים של טעויות אנוש ברכב. סיטואציה זו מעוררת שאלות בנוגע להבדל בין תביעות פליליות על דריסת מפגינים לבין אירועים אחרים בתאונות דרכים - במיוחד בעקבות מקרים קודמים בירושלים ובבני ברק, שחלקם מסתיימים באסונות טראגיים.

בסופו של התהליך, הפרקליטות הגישה כתב אישום על רשלנות בלבד, במקום אישום חמור יותר של דריסה מכוונת, וזאת לאחר שהוכח כי אמירתו של סירוטקין "נתקע לי הגז" הייתה מרכזית להערכת כוונתו. כתב האישום כולל נהיגת רכב בקלות ראש אשר גרמה לחבלה, אך לא נושא יסוד נפשי של כוונה לפגוע.

האירוע הזה מדגיש את התופעה המורכבת של חסימת כבישים בישראל והסכנות הכרוכות בכך: נהגים שנלחצים או נקלעים לאווירה אלימה עלולים לפגוע במפגינים בחסף, ובסיטואציות רבות ההתמודדות עם טעויות אנוש הופכת לאתגר משפטי, גם כאשר הפגיעה היא בלתי מכוונת.