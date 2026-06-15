ירי בשידור חי בטיקטוק: צעירה בת 22 נפצעה קשה בבית קפה ביפו

כוכבת רשת ערביה-ישראלית בת 22 נפצעה קשה הלילה (בין ראשון לשני) באירוע ירי לעבר בית קפה ברחוב דוד רזיאל ביפו. המשטרה החלה בחקירת האירוע, ככל הנראה הרקע פלילי.

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הירי תועד בזמן שהצעירה צילמה את עצמה בשידור חי בטיקטוק. בסרטון ניתן לראות שהירי התרחש בזמן הצעירה יושבת ומצלמת את עצמה, אז נשמעות שלוש יריות. בעקבות זאת הצעירה הפילה את הטלפון, שהמשיך להקליט את הפאניקה בבית הקפה ואת זעקותיה של הצעירה לאחר שנורתה.

פרמדיקים במד"א עומרי גיל ואמיר רייזמן וחובש מד"א אייבק חמודה, סיפרו: "ראינו את הצעירה כשהיא בהכרה עם פציעות ירי קשות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים והנחת חסם עורקים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".