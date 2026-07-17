הסכסוך בין משפחות הפשע: המשטרה עצרה חשוד בהשלכת רימון לסניף ג'פניקה השבוע

היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרה אמש (חמישי) צעיר בן 18, תושב בת ים, בחשד שהשליך רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בקריית אונו לפנות בוקר ב-13 ביולי.

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החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת.

כזכור, במהלך השבוע חלה הסלמה במלחמה בין הארגונים ג'רושי ומוסלי, ובמרכזו עומדת שיחת טלפון אחת שהתקיימה לפני כשבוע - כך פרסמה ראש דסק הפלילים לי עייש. גורם עברייני שחזר לארץ אחרי שנתיים. במסגרת ההבנות שנרקמו סביב חזרתו, עומד סכום דמיוני של כמאה מיליון שקלים. אלא שלפי גורם המעורה בפרטים, במשפחת ג'רושי הבינו שמדובר בארבעה מיליון שקלים בלבד. ברגע שהתברר הסכום המלא, כשלידיהם הועברו כשני מיליון שקלים בלבד, התקיימה אותה השיחה. ג'רושי דרש לקבל תשובות והטונים עלו. בסיום הדברים נאמר לו "תגיד תודה, גם זה יותר מדי", וזה מה שהצית את השטח, לפי גורמים.

כמו כן, ביהמ"ש השלום בתל אביב האריך בחמישה ימים את מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל שלושת החשודים הנוספים במעורבות בהשלכת הרימונים ובירי לעבר סניפי ג'פניקה שבבעלותו של ברק אברמוב.