לאחר שאותרה ללא רוח חיים ברכב שרוף - בן זוגה לשעבר של מארלין נעצר

בתום מרדף משטרתי שנמשך לאורך הלילה, עצרו לפנות בוקר (חמישי) בלשי יל"פ שרון, מסתערבי מג"ב דרום ושוטרי תחנת כפר קאסם את בן זוגה לשעבר של מארלין אלטורי. החשוד, גבר בשנות ה-40 לחייו, אותר ונעצר בפזורה הבדואית בדרום שעות ספורות לאחר הרצח. הוא הועבר לחקירה במשרדי היחידה ללחימה בפשיעה שרון, ובהמשך היום יובא בפני שופט בבקשה להאריך את מעצרו.

החקירה החלה אמש בשעות הערב, מיד עם קבלת הדיווח על רכב שעולה באש בכפר קאסם. שוטרי מרחב שרון שהגיעו לזירה איתרו בתוך הרכב הבוער את גופתה של אלטורי ללא רוח חיים. גורמי הרפואה נאלצו לקבוע את מותה במקום, ומהערכת מצב ראשונית ובחינת הממצאים בשטח עלה החשד כי מדובר ברצח שבוצע על רקע סכסוך אלים בתוך המשפחה.

מהמשטרה נמסר כי הם ימשיכו במאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בחברה הערבית, כחלק מהמאמץ לחזק את ביטחון הציבור ושלטון החוק. חקירת נסיבות המקרה נמשכת במטרה למצות את הדין עם כלל המעורבים במעשה.