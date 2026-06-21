החשוד בתקיפת נשים ברחובות ת"א מכחיש: "הן באות ונתקלות בי"

פרסום ראשון: דוד עזרא, החשוד בתקיפת נשים ברחובות תל אביב, מכחיש כי תקף את שלוש המתלוננות נגדו. בחקירתו טען כי הנשים הן אלה שנתקלו בו, ואמר לחוקרים: "הן באות ונתקלות בי". למרות זאת, במשטרה טוענים כי התיעודים ממצלמות האבטחה מצביעים על תקיפות מכוונות.

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נכון להיום מתנהלים נגד עזרא שלושה תיקי חקירה שונים, לאחר שבמהלך החקירה התברר כי הוא חשוד בשלושה אירועים נפרדים. לפי החשד, בשני מקרים שאירעו ב-18 ביוני ובמקרה נוסף מחודש מאי, הוא תקף נשים אקראיות ברחוב. אחת המתלוננות אף נפלה ונחבלה.

שלוש המתלוננות אינן מכירות זו את זו ולא היה בינן לבין החשוד כל קשר מוקדם. מעצרו הוארך עד יום שלישי. בית המשפט הורה על ביצוע בדיקה פסיכיאטרית במהלך מעצרו.