מתחזים לחיילי צה''ל - ומסתערים על החנות: כך בוצע השוד בחברון - דקה אחר דקה

השוד בחודש שעבר בחנות התכשטיטים בשכונת דהריה שבחברון הצליח להפתיע את צה"ל והמשטרה, לאחר שנודע שהשודדים, תושבי הפזורה הבדואית, התחזו ללוחמי צה"ל כשהם לובשים מדים וציוד טקטי מלא ונושאים איתם נשק צה"לי תקני.

שבעת השודדים, כולם בני משפחת אבו אלקיעאן מחורה שבנגב, תכננו הכל בקפידה. על פי פקד ברק רביבו, מפקד יחידת 'חץ יהודה' במחוז ש"י של המשטרה, חוליית השודדים הצטיידה בנשק ורכבים, ותכננה היטב כיצד לטשטש עקבות כדי להימנע מתפיסה - על ידי התחזות ללוחמים ביחידה מיוחדת בצה"ל. את זה על פי פקד רביבו, אפשר היה לראות לפי המדים והנשק בו השתמשו.

ביום השוד, חברי החוליה עברו את מחסום מיתר בדרך לחברון. סמוך ליישוב כרמל שבדרום הר חברון, הם יורדים מכלי הרכב בו נסעו, מתלבשים ומחלקים ביניהם את הנשקים. אחרי שהגיעו ליעד, השודדים נכנסים לחנות התכשיטים בנשקים שלופים, כאשר שלושה מהם נשארים בחוץ כדי לאבטח ומכוונים את נשקיהם אל העוברים ושבים.

בתוך החנות, השודדים מזדהים בפני בעל החנות כחיילי צה"ל וטוענים שכיוון שהוא משתייך לארגון הטרור חמאס, עליהם לחלט לו רכוש. תוך דקות, השודדים מרוקנים את החנות ולוקחים איתם ארבעה קילוגרמים של זהב טהור, מאה אלף שקלים במזומן, עשרת אלפים דינר ירדני ואת מפתחות הכספת. השודדים לא שכחו לחטוף את המוכר בחנות תוך איומי נשק.

על אף ההתחזות של השודדים, עובדי החנות הצליחו להבין שלא מדובר בחיילי צה"ל, והזעיקו את מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, שדיווחו לצה"ל על התקרית. לאחר שנתפסו ונחקרו, עלה שלחלקם עבר פלילי עם עבירות נשק ורכוש. השבוע, עם תום החקירה, הוגש נגדם כתב אישום.