צעיר נורה למוות בגליל, רף ההרוגים במגזר הערבי חצה את ה-200

בן 22 נורה למוות הבוקר (שלישי) בכפר כנא שבגליל התחתון, צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו את הצעיר כשמצבו אנוש ופינו אותו לבית החולים, אך בהמשך נקבע מותו. המשטרה מסרה כי היא פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי.

אמש נורה למוות בצומת מגידו צעיר בן 26, תושב מעלה עירון. המשטרה הודיעה כי היא פתחה בחקירה ושהרקע לאירוע הוא פלילי. לפי נתוני עמותת "יוזמות אברהם", מתחילת שנת 2025 קיפחו את חייהם 201 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 199 אזרחים ושני תושבים. לפי הנתונים, בין הקורבנות 20 נשים, שלושה בגילאים מתחת ל-18 ו-10 שנורו למוות על ידי המשטרה.

בתקופה המקבילה אשתקד היו 182 קורבנות כתוצאה מהפשיעה במגזר, עלייה של כ-10% לעומת שנה שעברה. לאחרונה פרסמנו במהדורה המרכזית ציטוטים חריגים של מפכ"ל המשטרה במהלך דיון שעסק בפשיעה בחברה הערבית. ל-i24NEWS נודע דני לוי אמר ליועצת המשפטית לממשלה: "אני לא יכול לשים ביפרים ממולכדים למשפחת ג'רושי" וכי מערכת אכיפת החוק אינה המוסד.

מוקדם יותר בחודש ספטמבר פרסמנו לראשונה כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הנחה את המשטרה ובכירים נוספים להחרים דיון העוסק בתוכנית החומש הבאה למאבק בפשיעה בחברה הערבית. ל-i24NEWS נודע כי החלטה זו היא של השר, שהורה אף לשב"ס להיעדר.