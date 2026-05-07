"הבחין בה בבגדי נזירה ותקף": תושב השומרון מואשם בתקיפת נוצרייה בירושלים

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד יונה שרייבר, בן 36 מפדואל, בגין תקיפת נזירה נוצרייה סמוך לקבר דוד בעיר. לצד כתב האישום, ביקשה הפרקליטות להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שרייבר הבחין במתלוננת כשהיא לבושה בבגדי נזירה נוצרייה, ובשל כך החליט לתקוף אותה. לאחר מכן הוא רץ לעברה, דחף אותה בעוצמה וגרם לנפילתה ארצה. לאחר מכן, בעוד היא שכובה על הקרקע, שב ובעט בה בחוזקה. כתוצאה מהאירוע נגרמו לנזירה שטף דם בפניה וסימני חבלה ברגלה.

עוד נטען כי אדם שנכח במקום ניסה למנוע ממנו להמשיך בתקיפה, אולם שרייבר תקף גם אותו באגרופים ובעיטות.

לשרייבר יוחסו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ממניע עוינות כלפי ציבור מחמת דת, וכן תקיפה סתם.