בן 16 התחזה לנהג אוטובוס והסיע מאות נוסעים ללא רישיון

סיפור בלתי נתפס: כתב אישום הוגש נגד נער בן 16 מהיישוב קרני שומרון, שהצליח במרמה להתקבל לעבודה כנהג אוטובוס בחברת התחבורה הציבורית תנופה, והסיע מאות נוסעים במשך יותר מחודש - מבלי להחזיק ברישיון נהיגה כלשהו ומבלי לעורר חשד.

על פי כתב האישום, הנער השיג במרמה פרטי זהות של נהג אחר, כולל צילום תעודת זהות ורישיון נהיגה, זייף את הרישיון והחליף את התמונה בתמונתו. באמצעות המסמכים המזויפים הגיע לראיון עבודה, השיג גם אישור משטרתי על היעדר עבירות מין - וגויס כנהג מן המניין בקווי התחבורה שבין השומרון למרכז הארץ.

במהלך התקופה ביצע הנאשם נסיעות יומיות קבועות למרחקים ארוכים, הסיע עשרות נוסעים ביום ובמצטבר מאות נוסעים, מבלי שאיש ידע כי מדובר בקטין ללא רישיון וללא ביטוח.

המעצר התרחש ב-24 בדצמבר, במהלך נסיעה שגרתית מקו רעננה-קדומים. בעת עצירה בתחנה במעלה שומרון עלו שוטרים לאוטובוס לבדיקה שגרתית וביקשו מהנהג להציג רישיון. הנער הציג רישיון מזויף, וכשנשאל לשמו השיב בערבית: "איסמי אחמד". בהמשך התקשה להשיב לשאלות נוספות, טען שאינו דובר עברית היטב, והשוטרים הורידו את הנוסעים ועצרו אותו במקום.

הקטין מואשם בשורה של עבירות, בהן: שימוש במסמך מזויף, התחזות, נהיגה ללא רישיון, נהיגה פוחזת, נהיגה ללא ביטוח והפרעה לשוטר.