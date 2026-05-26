פתח תקווה: קטין תקף תלמיד אחר בשטח ביה"ס, תיעד - והפיץ ברשתות | תיעוד
המשטרה עיכבה לחקירה קטין אשר על פי החשד תקף תלמיד אחר, משך בחולצתו, דחף אותו ובעט ברגליו - תוך כדי שהוא מתעד את המעשה ומפיץ את הסרטון ברשתות החברתיות • הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך חברתי
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
המשטרה עיכבה היום (שלישי) לחקירה קטין מפתח תקווה החשוד שתקף תלמיד אחר בשטח בית ספר בעיר - ואף תיעד והפיץ את המעשה.
על פי החשד, אחד התלמידים תקף תלמיד אחר, משך בחולצתו, דחף אותו ובעט ברגליו - תוך כדי שהוא מתעד את המעשה ומפיץ את הסרטון ברשתות החברתיות. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך חברתי בין המעורבים בבית הספר.
במסגרת החקירה בוצעו פעולות חקירה שונות, לרבות גביית עדויות, והקטין החשוד במעורבות באירוע זומן לחקירה. בסיום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
