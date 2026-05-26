פתח תקווה: קטין תקף תלמיד אחר בשטח ביה"ס, תיעד - והפיץ ברשתות | תיעוד

המשטרה עיכבה לחקירה קטין אשר על פי החשד תקף תלמיד אחר, משך בחולצתו, דחף אותו ובעט ברגליו - תוך כדי שהוא מתעד את המעשה ומפיץ את הסרטון ברשתות החברתיות • הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך חברתי

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
Video poster
אלימות בין שני קטינים בפתח תקווה i24NEWS

המשטרה עיכבה היום (שלישי) לחקירה קטין מפתח תקווה החשוד שתקף תלמיד אחר בשטח בית ספר בעיר - ואף תיעד והפיץ את המעשה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי החשד, אחד התלמידים תקף תלמיד אחר, משך בחולצתו, דחף אותו ובעט ברגליו - תוך כדי שהוא מתעד את המעשה ומפיץ את הסרטון ברשתות החברתיות. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך חברתי בין המעורבים בבית הספר. 

Video poster
פרסום ראשון: כשלושה שבועות לאחר תחילת המבצע המשטרתי - נחשפים נתוני אלימות הנוער | לי עייש

במסגרת החקירה בוצעו פעולות חקירה שונות, לרבות גביית עדויות, והקטין החשוד במעורבות באירוע זומן לחקירה. בסיום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות