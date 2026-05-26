פתח תקווה: קטין תקף תלמיד אחר בשטח ביה"ס, תיעד - והפיץ ברשתות | תיעוד

המשטרה עיכבה לחקירה קטין אשר על פי החשד תקף תלמיד אחר, משך בחולצתו, דחף אותו ובעט ברגליו - תוך כדי שהוא מתעד את המעשה ומפיץ את הסרטון ברשתות החברתיות • הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך חברתי

לי עייש ■ ראש דסק פלילים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה