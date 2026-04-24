בפתח תקווה המומים: ימנו העיר לנערים שריססו ספריי שלג בפיצרייה - ונדקר למוות

זעזוע בפתח תקווה: ימנו בנימין זלקה, צעיר בן 21, נדקר למוות בערב יום העצמאות ליד הפיצרייה שבה עבד בעיר, לאחר שביקש מנערים לא להתיז ספריי שלג על לקוחות.

ימנו פונה תחילה לבית החולים בילינסון בעיר - שם נפטר אתמול (חמישי) מפצעיו. חובשים בכירים במד"א, נתאי משיח ומאיר רוזנברג, סיפרו: "הוא שכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעה חודרת בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים, העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג: "לצערנו הרב, הבחור שנדקר במהלך יום העצמאות נפטר מפצעיו. אין מילים לתאר את עוצמת הזעזוע והכאב על אובדן חיים צעירים בנסיבות כה קשות ואכזריות".

"מדובר בבחור צעיר שעבד לפרנסתו, אשר ביקש בנימוס מקבוצת נערים שלא להתיז ספריי בתוך הפיצריה שבה עבד ובתגובה נדקר למוות. זהו אירוע בלתי נתפס, שממחיש עד כמה האלימות עלולה להסלים ברגע אחד ולגבות את המחיר הכבד ביותר".

"הנערים שתקפו ורצחו ייתפסו על ידי המשטרה ויועמדו לדין. אין בכך נחמה, אך יש בכך מחויבות ברורה לצדק. אני קורא לכל בני ובנות הנוער - הימנעו מאלימות! אין בה גבורה, רק הרס. רגע אחד של כעס עלול להרוס חיים שלמים - של הקורבן, של המשפחה, וגם של התוקפים עצמם", מסר ראש העיר.

תנועת בני עקיבא, בה היה ימנו חבר, מסרה: "בנימין, בוגר התנועה חבר שבט סיני בסניף מלבס, היה מדריך ופעיל משמעותי בסניף, בנימין נרצח בעת שעבד בפיצריה השכונתית בליל יום העצמאות וביקש לעצור מעשי וונדליזם במקום עבודתו".

"בשבוע בו אנו קוראים בפרשת השבוע ׳לא תעמוד על דם רעך׳, אנו זועקים את זעקתו וקוראים לשמור ולהשמר מכל ריב, אלימות ושטנה ולהעמיד את האחראים לדין. אנו מחבקים בשעה קשה זו ושולחים תנחומים למשפחת זלקה היקרה, לאחיו דניאל ואמלקה חניכי הסניף, לחברים מהשבט ולחברי הסניף כולו".