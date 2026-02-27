"סבבה, אני בן 43": ההתכתבויות בין הקטין העיתונאי החשוד באונס

החוקרים בפרשת העיתונאי החשוד באונס קיבלו אישור מיוחד כדי לחדור לטלפון של העיתונאי, כך פרסמה הערב (שישי) ראש דסק הפלילים של i24NEWS בקבינט שישי.

החוקרים נדרשו לקבל את ראש אח"מ במשטרה כדי לחדור לטלפון של העיתונאי בשל העובדה שהוא מסקר תחום רגיש וחשוף למידע מסווג במסגרת עבודתו.

על פי החשד, השניים הכירו באפליקציה ונפגשו לראשונה רק השבוע. בידי החוקרים התכתבויות שלטענתם מחזקות את גרסת הקטין. באחת מהן העיתונאי שואל בן כמה הקטין והוא משיב שהוא בן 15. החשוד כותב בחזרה: ״סבבה, אני בן 43״.

--

כזכור, בחקירתו העיתונאי אישר שקיים יחסי מין עם הקטין, אך טען שהכול היה בהסכמה. גורם המעורה בפרטים מסר כי התיק נגד העיתונאי מבוסס דיו על מנת להגיש כתב אישום.