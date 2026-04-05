"רוצה לקפוץ לדירה ריקה של שחקן?": ההתכתבויות של שרון יהודה שהובילו לחשדות באונס קטין

פרסום ראשון: ראש דסק הפלילים של i24NEWS חשפה הערב (ראשון) את ההתכתבויות של שרון יהודה, איש המשק של מכבי ת"א, הנאשם באונס קטין.

הקטין, בן 14 מהמגזר החרדי, הכיר את יהודה דרך בתי כנסת באזור המגורים. הנאשם ניסה לפתות אותו פעם אחר פעם באמצעות כסף, מתנות והצעות שונות. מי שחשף את הפרשה הוא אביו של הקטין, שמצא טלפון שלפי החשד נתן הנאשם לבנו, נכנס להתכתבויות ואף המשיך להתכתב עם יהודה בעצמו עד למעצרו.

בהתכתבויות כתב בין היתר שרון יהודה לקטין: "לא זכור לי מתי אהבתי ככה מישהו חוץ מהילדים שלי, כל הודעה ממך אני מתרגש", בהמשך הזמין אותו ל"דירה ריקה של שחקן", וכשהקטין השיב "מה אגיד להורים שלי?", השיב יהודה: "שאתה בכפר וחוזר".

כמו כן, שרון יהודה טוען בחקירתו: "הכל עלילה של המתלונן ושל אבא שלו על רקע גזעני. הוא כתב את ההודעות בשני הטלפונים והעביר לעצמו סרטונים, הכסף והמתנות זה מטוב ליבי כמו שאני נותן לאברכיםאחרים".

בעקבות הפרסום במכבי ת"א מעדכנים את התגובה ומוסרים: "מדובר בכתב אישום חמור. אנו סומכים על רשויות החוק שיבררו את העניין עד תום".

כזכור, כתב אישום הוגש בשבוע שעבר נגד שרון יהודה, איש המשק הוותיק של מכבי תל אביב בכדורסל, בגין עבירות מין חמורות בקטין. על פי כתב האישום, בין הנאשם ובין הקטין ובני משפחתו הייתה הכרות מוקדמת - והמעשים נמשכו החל מחודש יולי 2024 ועד מרץ 2026. מהפרטים עולה כי יהודה ביצע בקטין, שטרם מלאו לו 14, מעשי אינוס, מעשים מגונים, מעשי חדירה אסורה וניסיון מעשי חדירה אסורה, תמורת כסף ומתנות שנתן לו.