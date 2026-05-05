פרשת רצח ימנו זלקה: תמלילי חקירתו של בן ה-17 במעורבות באירוע הקטלני, ונחשפו אמש (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" ע"י ראש דסק הפלילים לי עייש, שופכים אור על הגרסה שמסר לחוקרים בחדר החקירות. מהדיאלוג בין החוקר לקטין עולה ניסיון עקבי להרחיק את עצמו מזיהוי המעורבים האחרים ומפרטי האירוע.

במהלך החקירה הציג החוקר לחשוד סרטונים מהזירה וניסה להבין ממנו מי הן הדמויות המופיעות בהם ומי מהן החזיקה בסכין ששימשה לרצח. החשוד הודה כי נכח במקום: "הייתי שם, ראיתי בלאגן וכל מני אנשים רבים", אך לא הסכים לזהות את חבריו או את האדם החמוש בסכין, תוך שטען כי "הייתי בלי משקפיים, לא ראיתי כלום. לא יודע מי היה".

החוקר הטיח בחשוד: "גם כשדיברת איתו לא ראית? מה אתה עיוור?", ועל כך השיב הנער: "מההתחלה הייתי בלי משקפיים, לא ראיתי כלום. לא זוכר".

בשלב מסוים הטיח החוקר בחשוד כי הוא נראה בסרטונים כשהוא מכה באגרופים. הוא לא הכחיש את האלימות, אך טען כי אינו זוכר את הפרטים: "לא זוכר... פשוט הרבצתי. לא זוכר. חבר שלי רץ אז הצטרפתי".

בתוך כך, בית המשפט הורה היום למשטרה להשלים את החקירה עד יום ראשון, לצד ציפייה שעד אז תוגש הצהרת תובע. בצוות החקירה של יל"פ שרון מתכוונים להשלים את החקירה עוד קודם - כבר ביום חמישי. ההערכה היא שכתבי אישום בפרשה יוגשו כבר באמצע השבוע הבא.