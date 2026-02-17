פרשת הברחות חדשה לעזה: חשד לשוחד שניתן לגורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: פרשת הברחות חדשה עם פוטנציאל חמור נחשפה הערב (שלישי) ב-i24NEWS. מערכת הביטחון בוחנת חשד לפיו גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת, שמטפלת בענייני שיקום עזה, כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה.

על פי החשד, גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים במפקדה האמריקנית בקריית גת, שמטפלת בשיקום עזה, כדי להבריח סחורות אסורות לעזה.

החשד הנבדק במערכת הביטחון מצביע על שיתוף פעולה בין עבריינים ישראלים לגורמים זרים במפקדה האמריקאית, כשהמטרה היא הברחת סחורה תוך שלשול כסף רב לכיסם של המבריחים.

הפרשה החדשה מגיעה כשבועיים לאחר הגשת כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 אנשים בהברחת סחורה בשווי 3.9 מיליון שקלים. בפרשה הקודמת הוברחו לרצועה קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת וחלקי חילוף לרכב.

הנאשמים בפרשה הקודמת, שחלקם אנשי מילואים, פעלו באופן שיטתי ומתוחכם תוך ניצול נקודות תורפה במרחב המעברים והפעילות הצבאית באזור. ביניהם מעורב גם אחיו של ראש השב"כ, בצלאל זיני.