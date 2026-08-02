כתב אישום שהוגש היום (ראשון), בתום חקירת תחנת ראשון לציון, חושף את הסכום שמשלמים ארגוני הפשיעה למבצעים בשטח: 20 אלף שקל תמורת השלכת רימון רסס לעבר בית מגורים.

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בתיעוד הבלעדי שפרסמה הערב ב"מהדורה המרכזית" ראש דסק הפלילים לי עייש, נראה צעיר בשנות ה-20 לחייו מגיע בתחילת החודש לזירה בראשון לציון כשהוא רכוב על קורקינט, משליך רימון רסס לעבר בית מגורים ונמלט. בתוך הבית שהו בני משפחה, בהם שלוש בנות קטנות.

נזק כבד נגרם למקום, בנס לא היו נפגעים. לאחר מכן, השליך החשוד את בגדיו לפח אשפה - מבלי שידע שמול הפח הוצבה מצלמה עירונית שתיעדה את המעשה והובילה להפללתו.

במשטרה מעריכים כי ארגוני הפשיעה משלמים כיום סכומים גבוהים יותר למבצעים, במטרה להרחיק את עצמם ככל האפשר ממעגל הביצוע. מאז פרוץ הסכסוך בין ארגוני הפשיעה נרשמו כ-30 אירועי השלכת רימונים, הצתות וירי, מהם 17 במחוז תל אביב.