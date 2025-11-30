אישום: נהג הסעות סימם תלמידת חינוך מיוחד ותקף אותה מינית

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד שי שטרית, נהג הסעות בן 47 מירושלים, לאחר שסימם קטינה שהסיע לבית הספר וביצע בה מעשים מגונים.

על פי כתב האישום, הנאשם הסיע את הקטינה, בת 15 ותלמידת חינוך מיוחד, מדי בוקר לבית הספר בו היא לומדת. במהלך ימי ההסעה, פיתח עימה קשר אישי ושוחח על נושאים שאינם קשורים לייעוד הנסיעה.

במהלך שתי נסיעות נפרדות, סטה הנאשם ממסלול הנסיעה המקובל, לקח את הקטינה לביתו, שם נתן לה סם מסוכן מסוג המכונה "דוקטור", ולאחר שהקטינה השתמשה בו, ביצע בה מעשים מיניים. ביום שלאחר האירוע הראשון, שב ואסף הנאשם את הקטינה, חזר לביתו עמה, נתן לה שוב סם מסוכן, ולאחר שהקטינה חשה ברע, ביצע בה שוב מעשים מיניים.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של חדירה אסורה, הדחת קטין לשימוש בסמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. בנוסף לעבירות אלו, מיוחסות לנאשם עבירות סמים נוספות.

לפי כתב האישום, נמצאו בביתו סמים מסוכנים בכמות משמעותית מסוגים שונים, וכן ציוד המשמש להכנה, שקילה ואריזת סמים, לרבות משקלים ושקיות חלוקה. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.