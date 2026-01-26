פרשת "מבוך הכסף": נעצר מס' 2 בארגון הפשע בכרי

פרשת השחיתות בצפון: המשטרה הודיעה היום (שני) כי עצרה את מספר 2 בארגון הפשיעה "בכרי", אשר 20 מחבריו נעצרו במהלך גל מעצרים נרחב בחודש שעבר. נוסף לבכיר בארגון, המשטרה איתרה עורך דין שהסתתר בדירת מסתור בדרום הארץ מפרוץ הפרשה ותחילת גל המעצרים.

הפרשה נחשפה בתחילת חודש דצמבר האחרון, כאשר ראש ארגון הפשע סמיר בכרי נעצר ביחד עם 20 בכירים נוספים בארגון, וכן ראש עיריית נצרת לשעבר עלי סלאם ואנשים נוספים שעבדו בעירייה, בהם שלושה מסגניו של סלאם ושניים מעוזריו, אנשי כספים מהעירייה ומחברה אזרחית ובנוסף מספר חשודים המקושרים לחברה שנתנה שירותים לעיריית נצרת.

עורך הדין שנעצר שנמלט לדירת המסתור בדרום הארץ אותר בה במהלך סוף השבוע, ומעצרו הוארך בבית המשפט עד יום חמישי. מספר 2 בארגון הפשיעה בכרי נעצר אתמול לאחר שאותר ביישוב בוסמת טבעון, והיום הוא יובא בפני בית המשפט להארכת מעצר.

כזכור, המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי", ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום. גם ראש להב 433, ניצב מני בנימין, נחקר במסגרת הפרשה, כאשר על פי החשד ניצב בנימין שיתף את ראש העיר שנעצר במידע משטרתי, ופעל בניגוד עניינים לאחר שלא דיווח כי היה מצוי עימו בקשר אישי.